Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины

Figaro: на Западе говорят о возможности поражения Украины

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

На Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя. Об этом сообщает Le Figaro.

В публикации отмечается, что тема возможного поражения украинской стороны в конфликте с Российской Федерацией вновь становится актуальной на Западе. Издание указывает на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что Киев может проиграть без помощи Вашингтона.

Представители Киева в разговоре с французскими официальными лицами обещают начать новое контрнаступление уже в 2025 году. Это может произойти, если Париж поможет продержаться Украине в текущем году, говорится в публикации.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами