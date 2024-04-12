На Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины

На Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя. Об этом сообщает Le Figaro.

В публикации отмечается, что тема возможного поражения украинской стороны в конфликте с Российской Федерацией вновь становится актуальной на Западе. Издание указывает на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что Киев может проиграть без помощи Вашингтона.

Представители Киева в разговоре с французскими официальными лицами обещают начать новое контрнаступление уже в 2025 году. Это может произойти, если Париж поможет продержаться Украине в текущем году, говорится в публикации.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.