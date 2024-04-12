Киев попросил Париж о поддержке, чтобы провести контрнаступление в 2025 году

Украинская сторона просит французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на французского чиновника, который участвовал в переговорах с украинскими властями.

В публикации отмечается, что украинская сторона заинтересована в получении от Франции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.

Собеседник издание подчеркнул, что украинская сторона больше нуждается в боеприпасах, чем в самой системе. Но производитель ракет MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в краткосрочной перспективе, хотя они также нужны и французской армии для ее собственных задач, добавляет газета.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.