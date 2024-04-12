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Президент Польши рассказал, почему не может передать Украине системы ПВО Patriot

Дуда: у Польши нет систем ПВО Patriot, поэтому она не может передать их Украине

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Janis Laizans/Reuters

Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot, потому что не имеет их в своем арсенале. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, трансляцию вел украинский телеканал «Общественное», передает РИА Новости.

«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — сказал Дуда, отвечая на вопрос журналистов, почему Евросоюз не может передать Киеву соответствующие ПВО и рассматривают ли такую возможность Литва и Польша.

Он пояснил, что развернутые в Польше комплексы Patriot принадлежат армии США.

По его словам, из всех стран-соседей Украины «российская ракета» упала только в Польше. Польский лидер считает, что его страна находится под угрозой потенциального нападения со стороны РФ.

Дуда добавил, что Литва имеет только одну батарею этого ЗРК, которая была временно развернута для тренировок.

Ранее Боррель заявил, что Украина просит семь батарей Patriot.

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