Соединенным Штатам не удастся сбить с толку следствие по теракту в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» утверждениями про причастность ИГ (организация запрещена в России). Об этом газете «Аргументы и факты» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — заявила Захарова.

Таким образом она прокомментировала стремление официальных лиц Соединенных Штатов убедить мировую общественность в том, что вина за организацию теракта в Подмосковье лежит исключительно на афганском филиале террористической организации «Исламское государство».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость разобраться с теми, кто стоит за Украиной, после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».