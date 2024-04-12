Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Киева системами противоракетной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что европарламентарии выступили за перенос голосования по утверждению расходов Совета Евросоюза на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО).

Подчеркивается, что «за» данное решение проголосовали 515 депутатов, «против» — 62, еще 20 воздержались.

Депутаты с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95 процентов бюджета ЕС.

9 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинские власти «отчаянно просят» у объединения передать им новые системы ПВО. По его словам, сейчас Киев нуждается хотя бы в семи батареях ЗРК Patriot.

Позже вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, сколько всего средств страны — члены и институты регионального содружества потратили на помощь Украине. Как он сказал, с начала российской специальной военной операции (СВО) Брюссель предоставил Киеву более €88 млрд.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.