Лукашенко считает, что Украина провоцирует Россию, чтобы она носила удары по ней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Украина своими ударами по территории России провоцирует Москву на нанесение ответных ударов по украинским энергетическим объектам, передает ТАСС.

«В принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов», — считает Лукашенко.

Он также прокомментировал слова о том, что Белоруссия и Россия «завтра Европу захватят». По его словам, Лукашенко и Путин никогда не обсуждали таких планов. «Своих проблем хватает», — отметил белорусский лидер.

В ходе переговоров, которые длились четыре часа, Лукашенко подчеркнул, что поддерживает российскую позицию по мирному процессу в конфликте на Украине и выразил мнение, что в данный момент есть все для того, чтобы начать переговоры.

До этого белорусский президент заявил, что миролюбивая Белоруссия нужна и России, и Украине, но украинский президент Владимир Зеленский начинает «цеплять и пристегивать» белорусов к непонятным процессам.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.