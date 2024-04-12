Путин поручил разработать принципы подготовки новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что принципы подготовит правительство РФ на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Также в разработке поучаствуют руководители регионов РФ.

В начале апреля Путин поручил правительству России сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы.

Доклад необходимо представить до 15 января 2025 года, далее — один раз в год. Ответственным является премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Константин Тузов высказал мнение, что прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году составит 1,5% к уровню 2023 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.