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В МИД предрекли, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении

Захарова: планы Зеленского о наступлении могут привести к истреблению украинцев

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к окончательному истреблению украинцев. Об этом предупредила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане нового «контрнаступления». Минобороны России в свою очередь напомнило, чем закончились предыдущие планы и «контрнаступы».

«К чему это все может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев», — подчеркнула Захарова.

До этого официальный представитель МИД РФ сочла основанные на «формуле Зеленского» мероприятия бесперспективными. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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