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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Путин: РФ готова к переговорам по Украине, но без нереальных условий

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна готова к конструктивным переговорам по решению вопроса на Украине, однако при этом не позволит навязывать позиции, которые не основаны на сегодняшних реалиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может», — сказал Путин.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в организацию не позже июня.

Также стало известно, что Украине нужно сделать ради членства в ЕС. По данным газеты Politico, если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить свой сельскохозяйственный сектор в стороне. Отмечается, что украинские фермеры стремятся свободно продавать свою продукцию на рынки стран ЕС, однако «этого не произойдет».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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