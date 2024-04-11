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Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии

Путин: Россию не зовут на саммит по Украине, но говорят, что без нее невозможно

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Администрация Президента России

Россию не приглашают на встречу по «формуле Зеленского», которую организуют в Швейцарии. Это является паноптикумом, заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

«Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россию организаторы саммита не пригласили, так как сочли, что ей там «делать нечего». При этом они одновременно твердят, что без РФ ничего решить невозможно.

«А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — резюмировал президент.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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