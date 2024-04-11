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В Турции отреклись от навязывания проекта урегулирования конфликта на Украине

РИА Новости: Турция не передавала РФ и Украине проект урегулирования конфликта

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Oleksandr Gaman/Twitter

Официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву проект урегулирования на Украине. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что предложение Турции о мирном саммите по Украине с участием всех сторон актуально, но их готовность пока отсутствует.

До этого вероятность мирного соглашения РФ и Украины сочли в Турции равной нулю. Дипломатический источник прокомментировал сообщения о том, что Эрдоган якобы продвигает проект трехстороннего мирного соглашения, который будет основан на договоренностях между РФ и Украиной, достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года. Он отметил, что если бы турецкая сторона и выступила с такой инициативой, вероятность заключения соглашения слишком мала, так как ситуация на Украине сейчас радикально изменилась. Касаясь конференции по так называемой украинской «формуле мира» в Швейцарии, дипломат подчеркнул, что разговор о мире на Украине без участия России не имеют смысла.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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