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Зеленский сделал неожиданное предложение Венгрии

Зеленский предложил Венгрии заключить соглашение о гарантиях безопасности

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей («Триморья») встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему начать работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Пригласил Венгрию принять участие в саммите [по Украине в Швейцарии]. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним договором безопасности», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил Будапешт «за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет снабжать оружием Украину, но готова финансировать поставки туда нелетального военного снаряжения.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Ранее премьер Венгрии Орбан призвал Украину к переговорам с Россией.

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