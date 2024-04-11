Захарова оценила требование Зеленского принять Украину в ЕС в июне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие Украины в Европейский союз окончательно добьет политическое объединение. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала требование Владимира Зеленского принять страну в ЕС не позже июня.

«К этому месяцу как раз выйдет книга Карин Кнайсель «Реквием по Европе». Совпадение? Не думаю. Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», — написала Захарова.

Заявление о принятии Киева в ЕС Зеленский сделал на совместной конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе.

«Июнь — это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз», — сказал Зеленский.

По его словам, Европа нуждается в подобном сигнале, чтобы у президента России Владимира Путина «не было соблазна думать», будто Запад проявляет слабость.

Ранее стало известно, что Украине нужно сделать ради членства в ЕС.