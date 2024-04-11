Лукашенко призвал до конца разобраться в деле о теракте в «Крокусе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость разобраться с теми, кто стоит за Украиной, после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Видеозапись, на которой глава республики делает соответствующее заявление, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

В четверг, 11 апреля, белорусский лидер прибыл в Кремль для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. При этом сотрудники СМИ успели задать главе республики несколько вопросов до того, как он вошел в здание. В том числе корреспонденты попросили Лукашенко прокомментировать нападение на «Крокус Сити Холл», которое произошло 22 марта.

«Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус». Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что российская сторона знает, кто стоит за Киевом. При этом, по мнению главы республики, именно с ними Москве надо вести диалог. Украина в данной ситуации только «подносила патроны», добавил белорусский лидер.

В то же время Лукашенко сообщил о готовности Минска оказать Москве помощь для поддержания диалога с Киевом. Однако он не увидел смысла в целенаправленном стремлении РФ разговаривать с Украиной о теракте.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о связи напавших на «Крокус Сити Холл» с Украиной.