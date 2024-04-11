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Вероятность мирного соглашения РФ и Украины сочли равной нулю

ТАСС: вероятность мирного соглашения России и Украины сейчас равна нулю

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Olivier Matthys/AP

Вероятность урегулирования украинского конфликта сейчас равна нулю. Об этом заявил дипломатический источник в Турции, передает ТАСС.

Дипломат так прокомментировал сообщения о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган якобы продвигает проект трехстороннего мирного соглашения, который будет основан на договоренностях между РФ и Украиной. достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года.

«Наличие такого факта пока не подтверждено», — отметил источник.

Он отметил, что если бы турецкая сторона и выступила с такой инициативой, вероятность заключения соглашения слишком мала, так как ситуация на Украине сейчас радикально изменилась.

Дипломат напомнил, что Эрдоган неоднократно выступал с инициативой посредничества в урегулировании конфликта на Украине, предлагая Турцию в качестве площадки для мирных переговоров. Он также назвал бесперспективной планируемую в июне в Швейцарии конференцию по так называемой украинской «формуле мира». По мнению дипломата, разговор о мире на Украине без участия России не имеют смысла.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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