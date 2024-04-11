Европа боится победы Трампа на выборах президента США

Европа опасается, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США потеряет земли на Украине, поскольку он намерен завершить конфликт и начать переговорный процесс. Об этом говорится в материале телеканала CNN.

«Европейцы обеспокоены тем, что следование инициативе Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории», — следует из сообщения.

В материале отмечается, что дипломаты европейских стран хотят установить связь с избирательным штабом Трампа.

До этого сообщалось, что Трамп в случае своего переизбрания возьмется за урегулирование конфликта на Украине. Трамп, по данным телеканала, намерен, прежде всего, обратиться к президентам России и Украины — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он собирается это сделать сразу после избрания или инаугурации. Трамп не исключает использование военной помощи от США Украине в качестве «рычага давления».

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.