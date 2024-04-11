Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что Киеву может потребоваться больше денег от ЕС

Макрон: Киеву потребуется больше денег от ЕС, если США прекратит ее поддерживать

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты. Об этом президент заявил, посещая военное предприятие Eurenco в четверг, передает РИА Новости.

«Европе, вероятно, придется согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят ее поддерживать», — сказал французский лидер.

Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

8 апреля премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее сообщалось, что Франция продолжает платить России сотни миллионов евро за газ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами