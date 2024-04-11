Макрон заявил, что Киеву может потребоваться больше денег от ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты. Об этом президент заявил, посещая военное предприятие Eurenco в четверг, передает РИА Новости.

«Европе, вероятно, придется согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят ее поддерживать», — сказал французский лидер.

Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

8 апреля премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны Украине.

Ранее сообщалось, что Франция продолжает платить России сотни миллионов евро за газ.