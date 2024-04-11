Трампа уличили в желании спасти спикера Джонсона от отставки

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует помочь спикеру Палаты представителей конгресса США Майку Джонсону избежать отставки, к которой ранее призвала ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источник, близкий к окружению Трампа.

В материале указывается, что бывший американский лидер намеревается прийти вместе с Джонсоном в резиденцию Мар-а-Лаго на совместном мероприятии 12 апреля, что говорит о крепнущем союзе двух влиятельных республиканцев.

«Если кто и придет на помощь Джонсону, то это будет самый важный республиканец в округе», — полагают авторы статьи.

Как отмечается в публикации, попытки Тейлор Грин отстранить спикера вносят раскол в Республиканскую партию и являются «стопроцентным отвлечением внимания».

В январе спикер палаты представителей Джонсон поприветствовал победу экс-президента США на праймериз.

Ранее Трампу пообещали победу в режиме турбо.