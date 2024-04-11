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На Украине сообщили, что Латвия предоставит пакет военной помощи на €112 млн

Зеленский: Латвия передаст Украине пакет военной помощи на €112 млн

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Латвия собирается в этом году предоставить Украине пакет военной помощи на сумму порядка €112 миллионов.

«В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около €112 миллионов», — написал Зеленский.

Он также добавил, что на встрече было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. По словам президента, Латвия намерена также помогать Украине с защитой и восстановлениям критической инфраструктуры, а также с разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подписали соглашение по безопасности.

Кроме этого, украинский лидер встретился в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой перед саммитом «Триморья».

Ранее Литва передала войскам Украины партию антидронов и генераторов.

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