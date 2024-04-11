Стало известно о том, как НАТО готовится к войне с РФ

Прибытие военных ФРГ на территорию Литвы может говорить о том, что НАТО ведет подготовку к войне с РФ. Об этом пишет хорватская газета Advance.

«Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — на самом деле историческое событие… Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, в начале апреля ФРГ начала отправку военных в Литву. Это, пишет издание, первый случай со времен Второй мировой войны, когда Германия отправила свои войска за пределы страны «с намерением дислоцироваться там на постоянной основе».

До этого известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявил, что в случае «нападения» России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии.

Ранее в Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией.