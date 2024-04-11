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Зеленский встретился с президентом Литвы и обсудил потребности Украины

Зеленский встретился с Науседой перед саммитом в Литве

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой перед саммитом «Триморья» (также известный как «Инициатива трех морей»). Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

Главной темой встречи Зеленский назвал «общую силу» Украины и Литвы.

«Проинформировал Гитанаса о последствиях российских ударов этой ночью и наших насущных потребностях в ПВО. Обсудили ситуацию на поле боя и приоритеты в оружии», — написал политик.

Также Зеленский выразил благодарность Литве за готовность помогать Украине и увеличивать возможности поставок и производства оружия и снарядов.

Помимо прочего лидеры двух стран также обсудили политическое взаимодействие на уровне Евросоюза и НАТО, проговорили конкретные шаги, которые предстоит принять в 2024 году.

Зеленский прибыл в Вильнюс с рабочим визитом 11 апреля. После встречи с Науседой политик встретится с главами государств-партнеров, прибывшими на саммит.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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