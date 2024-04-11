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Украина и Латвия заключили соглашение по безопасности

Латвия будет ежегодно передавать Украине 0,25% ВВП и поддерживать ее киберзащиту

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подписали соглашение по безопасности. Соответствующую публикацию украинский президент выложил в своем Telegram-канале.

Согласно соглашению, Латвия ежегодно будет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП, а также в течение 10 лет оказывать Киеву помощь в сфере киберзащиты, разминирования, беспилотных технологий. Кроме этого, Рига обязуется «безусловно способствовать» вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

До этого Верховная рада Украины ратифицировала соглашения о свободной торговле с Канадой, Латвией и Словенией.

По словам парламентария, депутаты одобрили договор о свободной торговле с Канадой, соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между украинским кабмином и латвийским правительством, а также договор о безвозмездном предоставлении финансирования Словенией гуманитарной помощи в сфере разминирования.

Ранее в Риге пообещали отправить Киеву первую партию дронов на €1 млн.

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