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В Кремле прокомментировали заявления МИД Швейцарии по мирному договору по Украине

Песков: нельзя не учитывать геополитическую реальность при мирных переговорах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что при любых переговорах по Украине нельзя не принимать во внимание изменившуюся геополитическую реальность.

Таким образом Песков прокомментировал заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство планирует опираться на договор, подписанный в Стамбуле в 2022 году, при организации саммита по Украине.

«Был согласован документ, но за два года ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022. Не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидным», — отметил Песков.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что заявления о необходимости участия России в переговорах по урегулированию украинского кризиса на саммите в Швейарии являются попыткой ввести Москву в заблуждение.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что участие России в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо для установления мира.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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