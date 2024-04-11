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В Кремле оценили заявление Зеленского о разрушении Крымского моста

Песков: слова Зеленского о Крымском мосте подтверждают правильность начала СВО

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Украинское руководство не скрывает своих агрессивных планов в отношении объектов инфраструктуры на территории РФ и тем самым подтверждает правильность решения российского президента Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО). Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия сотрудники СМИ попросили представителя главы государства прокомментировать недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о его обещании разрушить Крымский мост.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым демонстрируя свою сущность и доказывая правильность решения президента о начале СВО», — подчеркнул Песков.

11 апреля Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Как сказал украинский лидер, Киев «очень хочет» уничтожить российский объект. При этом речь идет не только о Крымском мосте, но и ряде других инфраструктурных сооружений.

Ранее на Украине оценили степень защищенности Крымского моста.

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