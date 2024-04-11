В Совфеде высказались о призыве Швейцарии к РФ участвовать в саммите по Украине

Заявления о необходимости участия России в переговорах по урегулированию украинского кризиса на саммите в Швейарии являются попыткой ввести Москву в заблуждение. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

«Нас опять пытаются обмануть. Они пытаются втянуть нас в мирные переговоры. (…) Сами западные страны не допускают, что они могут проиграть, что Россия может победить», — подчеркнул он, отметив, что инициативы Швейцарии похожи на «свадьбу без невесты».

По словам Джабарова, РФ отказывается от участия в переговорах в Швейцарии потому, что интересы Москвы не учитываются, а выдвигаемые условия неприемлемы для России.

До этого пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что участие России в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо для установления мира.

По его словам, конференция должна заложить основу для мирного процесса. Представитель швейцарского внешнеполитического ведомства напомнил о неоднократных заявлениях России касательно участия в этом мероприятии.

Ранее в Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине показухой.