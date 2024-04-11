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Украина пригрозила Польше ввести эмбарго на ряд товаров

Министр Секерский: Украина угрожает Польше ввести эмбарго на фрукты и молочку

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Yan Dobronosov/Reuters

Украинские власти занимаются чрезмерным продвижением интересов своего крупного бизнеса и грозят Польше эмбарго, заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna. Политика цитирует ТАСС.

«Они говорят нам открытым текстом, что если мы заблокируем ввоз [украинской малины], то они не будут принимать наши замороженные овощи. Когда мы говорим, что введем другие ограничения, то они отвечают, что перестанут принимать наши фрукты и молочную продукцию», — рассказал глава минсельхоза Польши.

По словам Секерского, Украина жестко отстаивает свою позицию в переговорах не только с польской стороной, но и с Евросоюзом.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты против ввоза дешевой украинской сельхозпродукции. В результате были заблокированы контрольно-пропускные пункты на границе между странами. Проблемы с импортом, в свою очередь, привели к подорожанию товаров на Украине. Рост цен составил 15–20%.

По данным Национального банка Украины, потери импорта Украины в феврале из-за блокады границы фермерами Польши составили $350-400 млн.

Ранее на Украине посоветовали польским фермерам выращивать марихуану.

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