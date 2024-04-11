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В Армении рассказали о сотрудничестве с США и ЕС

Вице-премьер Армении Григорян: связи Еревана с США не направлены против ЕАЭС

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Sergei Grits/AP

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что сотрудничество Армении с Соединенными Штатами и Евросоюзом не идет в ущерб отношениям Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), оно не направлено против организации. Своим мнением Григорян поделился с РИА Новости.

«Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, не мешает ли активное взаимодействие с Вашингтоном и Брюсселем участию Еревана в ЕАЭС.

До этого премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения может быть представлена на высшем уровне на юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

19 марта президент России Владимир Путин объявил дату саммита ЕАЭС в России. Российский лидер заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.

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