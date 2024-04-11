Зеленский прибыл в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву для участия в саммите «Триморья» (также известный как «Инициатива трех морей») и подписания нового двустороннего соглашения по безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Кроме того, украинский лидер встретится с главами государств-партнеров.

«Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения неотложных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор», — написал Зеленский в своем блоге.

По его словам, это «российское зло» является угрозой как для Украины, так и для каждого народа, граничащего с Российской Федерацией и ценящего международное право.

Накануне Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, что готовит план нового контрнаступления, который в том числе включит разрушение Крымского моста. Он уточнил, что речь идет не только о мосте в Керчи, но и о ряде инфраструктурных объектов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.