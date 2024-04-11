Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине приняли закон о мобилизации

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации

close
100%
Телеграм-канал «Политика Страны»

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За законопроект проголосовали 283 депутата.

Законопроект дорабатывали в профильном комитете Рады более двух месяцев.

Все военнообязанные граждане Украины, которые не подали актуальную информацию о себе, должны будут сделать это в течение 60 дней. Это требуется и от военнообязанных, находящихся за границей. В случае невыполнения нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права на управление автомобилем через суд.

Привод уклонистов в военкомат может осуществляться полицией. При любой проверке документов военнообязанного гражданина могут доставить в военкомат для прохождения медкомиссии и дальнейшего зачисления в ряды Вооруженных сил Украины.

При отсутствии актуального военного билета военнообязанным украинцам не буду выдавать паспорт за рубежом. Норма распространяется и на юношей, которые могли уехать из Украины до совершеннолетия.

При неявке в военкомат после вручения повестки наступает уголовная ответственность с возможным наказанием от трех до пяти лет лишения свободы.

10 апреля сообщалось, что на Украине повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее.

Ранее на Украине прокомментировали информацию о планах по мобилизации женщин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами