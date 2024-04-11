На Украине приняли закон о мобилизации

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За законопроект проголосовали 283 депутата.

Законопроект дорабатывали в профильном комитете Рады более двух месяцев.

Все военнообязанные граждане Украины, которые не подали актуальную информацию о себе, должны будут сделать это в течение 60 дней. Это требуется и от военнообязанных, находящихся за границей. В случае невыполнения нарушителям грозят крупные штрафы и лишение права на управление автомобилем через суд.

Привод уклонистов в военкомат может осуществляться полицией. При любой проверке документов военнообязанного гражданина могут доставить в военкомат для прохождения медкомиссии и дальнейшего зачисления в ряды Вооруженных сил Украины.

При отсутствии актуального военного билета военнообязанным украинцам не буду выдавать паспорт за рубежом. Норма распространяется и на юношей, которые могли уехать из Украины до совершеннолетия.

При неявке в военкомат после вручения повестки наступает уголовная ответственность с возможным наказанием от трех до пяти лет лишения свободы.

10 апреля сообщалось, что на Украине повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее.

Ранее на Украине прокомментировали информацию о планах по мобилизации женщин.