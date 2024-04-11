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Российский сенатор посоветовал помощнику министра обороны США Уолландер подучить историю

Косачев: помощнику главы МО США Уолландер следует подучить историю

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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев дал совет помощнику министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер подучить историю. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Уолландер говорила, что о стратегическом успехе для Украины можно было бы говорить, если бы »Россия не получила территории силовым путем».

«Главный урок истории состоит в том, что их (государственные границы. — «Газета.Ru») невозможно сохранить вопреки воле людей, живущих в этих государствах. Либо они добровольно соглашаются жить вместе (и в достижении этой цели огромную роль играет государственная политика), либо нет. Насильно жить вместе не будешь», — поделился сенатор.

Он добавил, что помощнику министра обороны США по делам международной безопасности еще «не поздно подучить историю».

До этого Косачев говорил, что выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом с ежегодным посланием не содержит признаков работы над ошибками, оно предназначено для внутреннего пользования.

Ранее посол РФ Антонов отреагировал на призыв Пентагона к стратегическому поражению России.

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