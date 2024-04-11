Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил о поддержке Израиля в противостоянии угрозам со стороны Ирана

Блинкен: США будут поддерживать Израиль в противостоянии угрозам Ирана

close
100%
AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что Вашингтон будет поддерживать еврейское государство в противостоянии любым угрозам, которые исходят от Ирана и его сателлитов. Об этом со ссылкой на официального представителя Государственного департамента Мэттью Миллера сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, Блинкен подтвердил, что США будут поддерживать безопасность Израиля, в том числе в противостоянии любым угрозам, исходящим со стороны Тегерана и его сателлитов.

Госсекретарь США и министр обороны Израиля также обсудили усилия, направленные на освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

До этого сообщалось, что руководитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла запланировал посещение Израиля для согласования действий в случае возможной атаки со стороны Ирана.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Иран близок к созданию ядерной бомбы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами