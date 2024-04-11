Блинкен заявил о поддержке Израиля в противостоянии угрозам со стороны Ирана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что Вашингтон будет поддерживать еврейское государство в противостоянии любым угрозам, которые исходят от Ирана и его сателлитов. Об этом со ссылкой на официального представителя Государственного департамента Мэттью Миллера сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, Блинкен подтвердил, что США будут поддерживать безопасность Израиля, в том числе в противостоянии любым угрозам, исходящим со стороны Тегерана и его сателлитов.

Госсекретарь США и министр обороны Израиля также обсудили усилия, направленные на освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

До этого сообщалось, что руководитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла запланировал посещение Израиля для согласования действий в случае возможной атаки со стороны Ирана.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Иран близок к созданию ядерной бомбы.