Орбан назвал миграционную политику очередным гвоздем в крышку гроба Евросоюза

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X подверг резкой критике новый миграционный пакт Европейского союза. Об этом сообщается на его персональной странице в социальной сети.

По словам премьер-министра, миграционный пакт вбивает еще один гвоздь в крышку гроба ЕС. Орбан выразил мнение, что единства в Европе больше не существует, как и безопасных границ. Он подчеркнул, что Будапешт никогда не поддастся «массовому миграционному безумию» и отметил, что для прекращения миграции требуются перемены в Брюсселе.

До этого сообщалось, что тысячи венгров вышли на протест в центре Будапешта с требованием отправить в отставку премьер-министра Орбана.

27 марта прошел массовый митинг с требованием отставки Виктора Орбана и генерального прокурора Венгрии Петера Полта.

Ранее депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Германии предложил исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза из-за Украины.