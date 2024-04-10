В МИД Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе

Участие Российской Федерации в конференции о мирном урегулировании украинского конфликта необходимо для установления мира. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

По его словам, конференция должна заложить основу для мирного процесса. Как напомнил представитель швейцарского внешнеполитического ведомства, РФ неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии в этом мероприятии.

«Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», — добавил он.

10 апреля глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис заявил, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии.

Также он говорил, что на первой мирной конференции по Украине в Швейцарии без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта.

В этот же день президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что правительство страны постановило провести мирную конференцию по Украине в городе Бюргеншток в июне текущего года.

Ранее в Госдуме назвали саммит по Украине в Швейцарии показухой и позором.