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Эрдоган в разговоре с главой ХАМАС Ханией заявил, что Израиль ответит за свои преступления

Эрдоган: Израиль ответит за свои преступления против человечества

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что Израиль ответит за совершенные преступления. Об этом со ссылкой на администрацию турецкого президента сообщает ТАСС.

Эрдоган выразил Хании соболезнования в связи с гибелью его троих сыновей и троих внуков во время обстрела израильской армией сектора Газа. Президент Турции подчеркнул, что Израиль за свои преступления против человечества обязательно ответит перед законом и судом.

До этого сообщалось, что израильские военные ликвидировали в центральной части палестинского анклава троих сыновей председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В Армии обороны Израиля заявили, что все трое сыновей Хании — Амир, Мухаммад и Хазем — были причастны к деятельности отрядов ХАМАС.

10 апреля министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что Израиль ответит атакой по территории любой страны, которая на него нападет.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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