Главу Гагаузии Гуцул обвинили в получении незаконного финансирования

Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила обвинения главе Гагаузии Евгении Гуцул в соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Второго апреля 2024 года Евгении Гуцул было предъявлено окончательное обвинение по уголовному делу под общим названием - «Незаконное финансирование бывшей политической партии «Шор», по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 42 ч.(5), 45, 1812 ч. (5) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

В частности, Гуцул обвиняют в том, что она, являясь конкурентом, осознано получала финансирование от организованной преступной группы или преступной организации. По этому делу глава Гагаузии проходит как соучастник.

В прокуратуре отметили, что уголовное преследование завершено и находится на стадии представления материалов обвинения стороне защиты. Вскоре дело будет направлено в суд.

В случае, если ее вина будет доказана, политику грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого Гуцул заявила, что уголовное дело, которое завели в отношении нее в Молдавии, является политическим преследованием.

Ранее глава Гагаузии заявила, что Россия пообещала поддержать автономию.