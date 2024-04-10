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Зеленский впервые допустил участие России в обсуждении «мирного плана»

Зеленский: Россия может обсудить «мирный план» после его утверждения

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с участием России. Об этом рассказал в интервью немецкой газете Bild, пишет РИА Новости.

Однако он отметил, что обсуждения плана с Россией возможно будет только после его утверждения на конференции в Швейцарии.

«И после этого мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики... представят (план) российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение», — сказал он.

Зеленский также повторил, что по его мнению, Россия «не нужна» на мирной конференции, которая должна пройти в Швейцарии.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждать планы урегулирования конфликта на Украине без участия России «несерьезно и смехотворно».

Позже посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным.

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.

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