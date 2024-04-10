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Бывший разведчик США объяснил, почему все меньше наемников едут на Украину

Экс-разведчик США Риттер: на Украине все меньше находится западных наемников

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что на Украине можно встретить все меньше западных наемников, они не хотят попадать под огонь российских войск после неудачного контрнаступления Киева летом прошлого года. Своим мнением он поделился в эфире You Tube- канала Dialogue Works.

«Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание», — подчеркнул он.

По словам Риттера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно «бросать» на поле боя наемников из разных стран в рамках неудачного для Киева летнего контрнаступления 2023 года. Таким образом командование ВСУ хотело решить нехватку личного состава в армии.

Риттер обратил внимание слушателей на то, что большая часть из западных наемников на Украине была уничтожена ВС РФ в 2023 году.

До этого Риттер сообщал, что после того, как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие своей армии, Россия получила полный контроль неба и уничтожает солдат ВСУ при каждом их появлении.

Ранее экс-разведчик заявил, что США не поддержат ввод войск на Украину.

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