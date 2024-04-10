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Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа

Байден рассматривает просьбу Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа

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Henry Nicholls/Reuters

Американские власти рассматривают просьбу австралийских властей прекратить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил президент США Джо Байден на церемонии, посвященной официальному визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем это», — отметил глава Белого дома на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

В конце марта Высокий суд Великобритании разрешил основателю WikiLeaks вновь оспорить решение о его экстрадиции в США. При этом судебная инстанция дала правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться.

До этого адвокат основателя WikiLeaks рассказал, что министерство юстиции США не собирается идти на уступки и продолжает настаивать на экстрадиции своего клиента по всем 18 обвинениям, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.

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