Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа

Американские власти рассматривают просьбу австралийских властей прекратить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил президент США Джо Байден на церемонии, посвященной официальному визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем это», — отметил глава Белого дома на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

В конце марта Высокий суд Великобритании разрешил основателю WikiLeaks вновь оспорить решение о его экстрадиции в США. При этом судебная инстанция дала правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться.

До этого адвокат основателя WikiLeaks рассказал, что министерство юстиции США не собирается идти на уступки и продолжает настаивать на экстрадиции своего клиента по всем 18 обвинениям, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.