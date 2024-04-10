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Россия ввела санкции против Великобритании

МИД: РФ ввела санкции против 22 представителей госорганов и IT-сектора Британии

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Depositphotos

Российская Федерация внесла в ответный черный список 22 представителя органов власти, IT-сферы и рынка юридических услуг Великобритании. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

«Констатируем продолжение правительством Британии агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране «стратегического поражения на поле боя», активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», — говорится в заявлении.

10 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ответные меры из-за западных санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК) теоретически возможны, но их надо рассматривать как крайние меры.

В этот же день Суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

Днем ранее президент США Джо Байден продлил на год действие режима антироссийских санкций, которые ранее были введены против РФ из-за «вредоносной деятельности российских властей», в частности, под предлогом якобы вмешательства в американские избирательные процессы и после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в ЕС назвали срок введения нового пакета антироссийских санкций.

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