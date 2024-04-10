В ВСУ раскритиковали командование за крах контрнаступления в 2023 году

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали подготовку командованием прошлогоднего контрнаступления украинских сил. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на источники.

«Украинские солдаты глубоко критически относятся к тому, как проводилось прошлогоднее контрнаступление», — говорится в сообщении издания.

Как признает британское издание, наступление ВСУ летом 2023 года «не привело к сколько-нибудь существенному прорыву», поскольку украинские силы «были сбиты с толку» мощными российскими оборонительными укреплениями, построенными зимой 2022-2023 гг.

Источник, близкий к ВСУ, сообщил газете, что солдаты, участвовавшие в военной кампании прошлого года, заявили, что они «не были должным образом проинструктированы», ими «плохо руководили», а также они были «плохо подготовлены к контрнаступлению».

Кроме того, издание обращает внимание на тот факт, что западные военные эксперты выразили обеспокоенность тем, что «украинская армия не усвоила уроки неудачного наступления летом 2023 года».

10 апреля Зеленский заявил изданию Politico, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет успешнее предыдущего. Также он призвал западные страны «не отступать от своих обязательств по военным усилиям».

Ранее политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о новом контрнаступлении.