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В Армении высказались насчет участия в саммите ЕАЭС

Пашинян заявил, что обсуждает визит в Москву 8 мая на саммит ЕАЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Армения может быть представлена на высшем уровне на юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Москве 8 мая 2024 года. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы обсуждаем возможность участия в саммите ЕАЭС. Когда будет решение, мы об этом заявим», — заявил Пашинян.

19 марта президент России Владимир Путин объявил дату саммита ЕАЭС в России. Российский лидер заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

До этого армянская газета «Грапарак», ссылаясь на источники, сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Москву, чтобы принять участие в юбилейном саммите по случаю десятилетия создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам источников, армянский премьер планирует задержаться в Москве на несколько часов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной.

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