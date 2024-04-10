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Израиль пообещал «очень быстро» атаковать любого напавшего на него

Галлант: Израиль ответит атакой по территории любой страны, что на него нападет

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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль «очень быстро» ответит «решительными атакующими действиями» по территории любого государства, которое на него нападет. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант во время посещения батареи сил противовоздушной обороны (ПВО) на севере страны, передает ТАСС.

«Если кто-либо нас (Израиль — прим. ред.) атакует, мы ответим на его территории, где бы она ни находилась», — сказал Галант.

По его словам, армия Израиля будет знать, как очень быстро отреагировать решительными атакующими действиями.

Накануне МИД Израиля пообещал ответ на возможную атаку Ирана.

До этого власти Израиля заявили, что Иран готовится нанести удар после 12 апреля. При этом отмечается, что Иран не собирается совершать атаку до окончания праздника Рамадан. В Израиле считают, что Иран нанесет удар по военной инфраструктуре с разных направлений.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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