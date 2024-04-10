Немецкий журналист назвал истребители F-16 легкой мишенью для ВС РФ

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы России без труда уничтожат стоящие на украинских аэродромах истребители F-16. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что «на земле» истребители будут легкой мишенью ВС РФ.

Журналист также указал, что без эффективной противовоздушной обороны на Украине поставка F-16 не имеет смысла. Репке призвал трезво осмыслить необходимость передачи истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого он рассказал, с какими проблемами столкнется Украина при применении истребителей F-16.

«Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинские пилоты пока что только обучаются работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла», — написал журналист, подчеркнув, что на Украине почти нет безопасных аэропортов для взлета.

Ранее в МИД РФ заявили, что в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16.