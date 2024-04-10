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Си Цзиньпин рассказал о невозможности отделить Тайвань от Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин: нет силы, способной разделить Китай и Тайвань

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в мире нет силы, которая была бы способна разделить Тайвань и Китай. Своим мнением он поделился в рамках встречи в Пекине с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю, его слова приводит ТАСС.

«Нет никакой силы, которая способна нас разделить», — подчеркнул глава КНР.

До этого Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран. По словам лидера Китая, эту линию «нельзя переходить».

Си Цзиньпин выразил надежду, что Соединенные Штаты претворят в жизнь позитивное заявление Байдена о неподдержке «независимости Тайваня».

На этом фоне глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.

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