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В Кремле назвали неблагоприятным прогноз по ситуации с паводками

Песков заявил, что прогноз по паводкам неблагоприятный, ситуация напряженная

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МЧС РФ по Курганской области

В данный момент прогноз по ситуации с паводками в России неблагоприятный. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Эти данные вам должны быть хорошо известны, потому что в течение дня много прогнозов выдается и по линии МЧС, и по линии штаба. Пока прогноз неблагоприятный», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидают ли в Москве ухудшения ситуации.

По его словам, большая вода приходит в новые регионы, ситуация весьма напряженная и требует энергичных усилий от представителей власти для помощи людям. Это самое главное, отметил он.

Пока в планах визита президент РФ Владимира Путина в пострадавшие от наводнения регионы нет, президент координирует на месте работу всех ветвей власти, добавил его пресс-секретарь.

10 апреля глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что жители Оренбургской области, чье жилье было частично повреждено, смогут провести ремонт с помощью региональных властей.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.

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