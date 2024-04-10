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В ВСУ рассказали, в каком случае возможна демобилизация

Представитель ВСУ Тимочко назвал условием демобилизации капитуляцию или победу

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Gleb Garanich/Reuters

Председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что масштабная демобилизация в армии возможно только в случае капитуляции. Его слова приводит портал Новини.live.

«Масштабная демобилизация в армии проводится в двух случаях: после победы или после капитуляции», — указал Тимочко.

Среди прочих условий увольнения из армии он назвал уменьшение интенсивности боевых действий и их сокращение на линии соприкосновения.

«И если до этого времени будет достаточно призванных и обученных людей», — отметил Тимочко.

В то же время военный подчеркнул, что армии Украины необходим отлаженный механизм демобилизации, однако он не должен влиять на обороноспособность страны.

До этого комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны принял законопроект о мобилизации в первом чтении.

В законопроекте также есть изменения, касающиеся военнослужащих. Среди них — право на демобилизацию для лиц с инвалидностью и освобожденных из плена, ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за особенности службы, а также выплата 70 тысяч гривен ежемесячно военнослужащим, участвующим в контрнаступлении.

Ранее Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации.

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