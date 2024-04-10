В отказе Германии поставить Украине системы Patriot увидели скрытый смысл

Заявление главы германского МИДа Анналены Бербок об исчерпании запасов систем Patriot имеет политический подтекст. Это не значит, что у ФРГ в прямом смысле закончилась военная техника — скорее причина заключается в том, что ее трудно направлять в зону конфликта, заявил политический советник Сергей Маркелов телеканалу «360».

По мнению Маркелова, в мире достаточно запасов систем Patriot. Слова Бербок о намерении ФРГ «поискать» их в третьих странах не имеют смысла, так как местонахождение систем всем известно, в том числе властям США, считает он. Однако их сложно направить Киеву, отметил он.

«Передвижение системы Patriot по миру, в любой конфликт — это огромное количество политических решений и согласований», — объяснил Маркелов.

По его мнению, слова политика следует понимать как поиск политического решения, которое позволит направить Patriot Украине.

Напомним, дипломат заверила, что Берлин вместе с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Киева у третьих стран. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже через месяц Киеву может не хватить ракет для систем ПВО.

В Британии ранее сообщили об уничтожении на Украине американских ЗРК Patriot.