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Директор ФБР назвал Китай главной угрозой для США

Директор ФБР Рэй счел Китай главной угрозой для нынешнего поколения в США

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Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США назвал Китай «определяющей угрозой для поколения», предупредив военных и киберугрозах в отношении Вашингтона со стороны Пекина. Его слова приводит Fox News.

«Впереди и в центре находится Китай – определяющая угроза нашего поколения. Проще говоря, КПК [Коммунистическая партия Китая] бросает свое правительство на подрыв безопасности и экономики правового мира», — заявил он.

По словам Рэя, хакерская программа Китая «больше, чем у любой другой крупной страны».

«Если бы каждый из киберагентов ФБР и аналитиков разведки сосредоточился исключительно на китайской угрозе, китайские хакеры все равно превосходили бы численность киберперсонала ФБР как минимум в соотношении 50 к 1» — посетовал Рэй.

Он также отметил, что Китай якобы занимается «традиционным шпионажем, экономическим шпионажем и вредоносным влиянием», в том числе вмешательством в выборы.

В начале февраля Рэй предупреждал американских законодателей, что Пекин готовится «сеять хаос и причинять реальный вред» гражданам США.

Власти КНР неоднократно отрицали свою роль в проведении кибератак на объекты на территории США.

Ранее в КНР ответили США по поводу «серьезных последствий» из-за помощи России.

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