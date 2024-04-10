Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден заявил об ошибочности подхода Нетаньяху в войне в секторе Газа

Байден назвал ошибочным подход Нетаньяху в Газе и призвал прекратить огонь

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил об ошибочности подхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ведению войны в секторе Газа. Об этом американский лидер заявил в интервью Univision.

«Я призываю Израиль прекратить огонь и обеспечить в течение шести-восьми недель полный доступ к продуктам и медикаментам, поступающим в страну», — заявил президент США.

Атаку Армии обороны Израиля по автоколонне волонтеров гуманитарной организации World Conflict Kitchen американский президент назвал возмутительной.

В Израиле признали, что удар был нанесен ошибочно.

8 апреля стало известно об ухудшившемся отношении американских демократов к Нетаньяху.

Ранее шеф Пентагона возмутился израильским ударом по колонне международной НКО.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами