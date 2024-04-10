Байден заявил об ошибочности подхода Нетаньяху в войне в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил об ошибочности подхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ведению войны в секторе Газа. Об этом американский лидер заявил в интервью Univision.

«Я призываю Израиль прекратить огонь и обеспечить в течение шести-восьми недель полный доступ к продуктам и медикаментам, поступающим в страну», — заявил президент США.

Атаку Армии обороны Израиля по автоколонне волонтеров гуманитарной организации World Conflict Kitchen американский президент назвал возмутительной.

В Израиле признали, что удар был нанесен ошибочно.

8 апреля стало известно об ухудшившемся отношении американских демократов к Нетаньяху.

Ранее шеф Пентагона возмутился израильским ударом по колонне международной НКО.