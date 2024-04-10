В Южной Корее стартовали парламентские выборы

Жители Южной Кореи сегодня направляются к избирательным участкам, чтобы выбрать новый состав Национального собрания страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Голосование начнется в 06:00 по местному времени и продлится до 18:00. Всего на выборах будет избрано 300 депутатов, 254 из которых будут выбраны напрямую, а оставшиеся 46 мест будут распределены между партиями в зависимости от общего количества голосов, полученных ими.

Основное соперничество развернулось между партией «Сила народа», которая в настоящее время контролирует правительство в условиях меньшинства, и Демократической партией, которая в настоящее время занимает 142 места в парламенте из 300.

Победа на выборах для «Силы народа» крайне важна, поскольку нынешний президент Юн Сок Ёль является членом этой партии, и его позиция может оказаться под угрозой в случае победы демократов до конца его срока в 2027 году.

Прогнозы указывают на то, что Демократической партии удастся получить большинство мест в парламенте, а некоторые даже предполагают, что они могут превзойти порог в 200 мест. Это даст партии достаточно полномочий для преодоления президентских вето или начала процедуры импичмента против главы государства.

Лидер «Силы народа» Хан Дон Хун призвал избирателей не допустить, чтобы демократы получили более 200 мест.

В свою очередь, Демократическая партия призывает избирателей выразить недовольство «неэффективным правительством нынешнего президента», обвиняя его в ухудшении экономической ситуации в стране и неправильных шагах по ряду спорных вопросов за последние два года.

В преддверии выборов Хан Дон Хун и лидер демократов Ли Чжэ Мён сосредоточили свое внимание на нескольких ключевых районах Сеула и прилегающих территориях. Наблюдатели отмечают, что 48 избирательных округов в Сеуле являются «главными битвами», определяющими исход выборов. Исторически результаты голосования в Сеуле часто отражают общие тенденции по всей стране.

Представители Демократической партии выразили надежду на получение большинства в парламенте, достигнув минимума в 151 месте. Они также заявили, что даже если им не удастся достичь отметки в 200 мест, они смогут создать коалицию с другими небольшими партиями, что обеспечит им значительное преимущество в парламенте для политической борьбы с президентом.

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